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حالة الطقس: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الإثنين المقبل

تاريخ النشر: 09/02/2018 - 14:50

حالة الطقس: عدم استقرار جوي وهطول أمطار الإثنين المقبل
قوارب في شوارع قلنسوة قبل 3 أسابيع (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تتأثر البلاد ومنطقة الشام بأجواء ماطرة وباردة من جديد بعد انقطاع استمر أكثر من أسبوعين متتاليين.

ويتوقع الراصد الجوي حالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل وهطول الأمطار فوق كافة المناطق.

وأشار إلى أن الأجواء ستتغير بشكل كبير بدءا من يومي الأحد والإثنين، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل متسارع، وتتحول الأجواء الدافئة في الأيام الأخيرة إلى باردة ولاحقا ستصبح باردة جدا نهاية الأسبوع المقبل.

ويتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو ماطرا بغزارة على فترات، وكذلك العواصف الرعدية مع أفضلية نسبية للمناطق الجنوبية والوسطى من البلاد.

ويبقى الجو، يوم الثلاثاء المقبل، باردا وماطرا على فترات فوق مناطق واسعة من البلاد.

وأشارت آخر الخرائط الجوية صباح اليوم، الجمعة، أن حالة جديدة من عدم الاستقرار الجوي ستؤثر على البلاد نهاية الأسبوع المقبل، وتتجدد معها الأمطار، وتنخفض الحرارة بشكل إضافي ليصبح الجو شديد البرودة خاصة في ساعات الصباح والمساء والليل.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس في فلسطين
#طقس فلسطين
#سيول وفيضانات
#ثلوج

من عرب 48

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