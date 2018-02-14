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منخفض جوي جديد يضرب البلاد الجمعة والسبت

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 16:41

منخفض جوي جديد يضرب البلاد الجمعة والسبت
حيفا 2018 (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

يشهد الطقس في هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار، حيث تزورنا الأجواء الدافئة وترتفع درجات الحرارة أحيانا، وتتساقط الأمطار وتبرد الأجواء في أحيام أخرى.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن المؤشرات الجوية تشير إلى أن منخفضا جويا سيصل البلاد في ساعات ليل الجمعة القادمة، وسيزيد تأثيره حتى يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بأجواء مستقرة، مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مع بقاء الأجواء مائلة للبرودة نهارا وباردة ليلا، وصباح الجمعة سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تمهيدا لمنخفض جوي ماطر.

ومن المتوقع أن يسبق هذا المنخفض حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد مع ساعات المساء والليل من يوم الجمعة، وتمتد الأمطار إلى يوم السبت، قبل أن يتشكل منخفض جوي جديد تبدو ملامحه قوية ويحمل معه أمطارا غزيرة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ويتبين من آخر المعطيات احتمال أن تسود أجواء ماطرة وباردة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس في فلسطين
#منخفض جوي
#أمطار
#سيول وفيضانات

من عرب 48

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