حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، غائما جزئيا، ويطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بقليل.

وفي شمالي البلاد يتوقع أن تهب رياح شرقية نشطة، بينما تهب رياح شمالية شرقية حتى شمالية غربية في البحر المتوسطة، تتراوح سرعتها ما بين 10 – 25 كيلومترا في الساعة.

أما ارتفاع الأمواج من المتوقع أن يتراوح ما بين 60 حتى 120 سنتمترا.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 12، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 12، صفد 14 – 9، طبرية 23 – 12، الناصرة 11 – 7، حيفا 20 – 13، يافا 22 – 12، القدس المحتلة 16 – 9، عسقلان 20 – 12، عين جدي (البحر الميت) 24 – 16، بئر السبع 20 – 8، أم رشرش (إيلات) 24 – 15.

ومن المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد الجمعة، غائما نسبيا، ويحصل انخفاض طفيف على درجات الحرارة على طول الساحل. وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط أمطار في كافة أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية.

أما يوم السبت فيتوقع أن تسقط أمطار محلية متقطعة في كافة أنحاء البلاد. ويخشى من حصول فيضانات في جنوبي البلاد، كما يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ويتوقع أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

وفي البحر المتوسط تهب ريائح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 25 إلى 45 كيلومترا في الساعة.

ويتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الأحد من الشمال وحتى الجنوب، ويخشى من حصول فيضانات في برية الخليل والبحر الميت. وفي ساعات ما بعد ظهر الأحد يتوقف سقوط الأمطار.