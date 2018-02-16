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حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا

تاريخ النشر: 16/02/2018 - 07:31

حالة الطقس: صاف حتى غائم جزئيا نهارا وماطر ليلا
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس في ساعات نهار اليوم، الجمعة، صافيا حتى غائما جزئيا، ويتوقع أن تهب رياح شرقية قوية شمالي البلاد، ولكن في ساعات الليل يتوقع أن تتساقط الأمطار في غالبية أنحاء البلاد، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 18 – 10، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 12، صفد 16 – 8، طبرية 23 – 13، الناصرة 18 – 10، يافا 20 – 12، القدس المحتلة 16 – 8، عسقلان 19 – 12، عين جدي (البحر الميت) 23 – 16، بئر السبع 20 – 9، أم رشرش (إيلات) 24 – 14.

ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار يوم غد السبت، ولكن بشكل متقطع، بينما تتساقط الثلوج على جبل الشيخ. وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

أما يوم الأحد، فيتوقع أن تسقط الأمطار من الشمال حتى الجنوب، ويخشى من حدوث فيضانات، بينما تهب رياح نشطة بسرعة 65 كيلومترا في الساعة. وفي ساعات بعد الظهر تقل كمية الأمطار وتتراجع سرعة الرياح.

وفي يوم الإثنين لن يحصل تغيير ملحوظ في الأحوال الجوية، ولكن من المحتمل أن تسقط أمطار خفيفة في ساعات الصباح.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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