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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ونهاية أسبوع ماطرة

تاريخ النشر: 19/02/2018 - 06:58

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ونهاية أسبوع ماطرة
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

يكون الجو، اليوم الإثنين  غائما وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يم غد الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد المواطنين من السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة بسبب كميات المطر التي هطلت أمس وقبله، ومن شدة سرعة الرياح كذلك.

كما دعت للحيطة من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.

وتعود الأمطار للهطول يوم الجمعة القريب، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقسس
#بارد
#ماطر

من عرب 48

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