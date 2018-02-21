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حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 06:43

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهاراً، وخلال ساعات الليل تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وخلال ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

من عرب 48

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