حالة الطقس: ماطر نهارا وغائم جزئيا في ساعات الليل

من المتوقع أن تتساقط الأمطار، صباح اليوم الخميس، في كافة أنحاء البلاد، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية.

ومن المتوقع أن تتوقف الأمطار اليوم، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا. ويحتمل أن تتساقط أمطار محلية في ساعات الليل، وخاصة في جنوبي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 18 – 9، صفد 14 – 7، طبرية 20 – 9، الناصرة 16 – 9، حيفا 18 – 10، يافا 20 – 10، القدس المحتلة 16 – 9، عسقلان 20 – 10، عين جدي (البحر الميت) 22 – 16، بئر السبع 20 – 12، أم رشرش (إيلات) 25 – 17.

ويوم غد الجمعة، يتوقع أن تسقط أمطار محلية في جنوبي البلاد. وفي ساعات الظهر يتوقع أن تسقط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية والجبلية.

أما يوم السبت، فيحصل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية. وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتساقط الأمطار في كافة أنحاء البلاد، ويخشى من حصول فيضانات في الأودية الجنوبية.

ويوم الأحد، يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتساقط أمطار متقطعة، وخاصة في المناطق الشمالية.