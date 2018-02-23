حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار محلية

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، وتهطل أمطار محلية في كافة أنحاء البلاد، ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الجنوبية والشرقية.

وفي البحر المتوسط تهب رياح جنوبية شرقية حتى جنوبية غربية خفيفة تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، ويتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 30 حتى 60 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة، فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 8، صفد 15 – 7، طبرية 23 – 10، الناصرة 16 – 9، حيفا 20 – 10، يافا 20 – 10، القدس 16 – 9، عسقلان 20 – 10، عين جدي (ألبحر الميت) 23 – 16، بئر السبع 21 – 9، أم رشرش (إيلات) 25 – 13.

ويوم غد السبت، يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما يوم الأحد فتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لهذا الوسم، ويكون الطقس جافا في ساعات الصباح، حتى ساعات الظهر حيث يتوقع أن تهب رياح باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وارتفاع في نسبة الرطوبة، كما يتوقع أن تسقط أمطار محلية في شمالي ومركز البلاد.

ويوم الإثنين، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، وتسقط أمطار محلية وخفيفة في كافة أنحاء البلاد بدءا من ساعات الظهر.