حالة الطقس: غائم جزئيا وأجواء باردة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

وتنبأت أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم غد الإثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقيل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

فيما يطرأ، بعد غد الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

والأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومائلًا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في حين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس القادم، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومائلًا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفًا في باقي المناطق نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ، الجمعة المقبل، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.