حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

تفيد دائرة الأرصاد أن المناطق الشمالية والبلاد ستكون على موعد فجر اليوم الثلاثاء وساعات الصباح الأولى على موعد مع منخفض جوي سريع وتساقط أمطار غزيرة في الأجزاء الشمالية من البلاد وصولا إلى وسط البلاد وجنوبها.

هذا ومن المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، خلال ساعات اليوم، مع انخفاض على درجات الحرارة، وأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، وباردة خلال ساعات الليل، ورياح ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تنشط أحيانا، مع فرص لتشكل الضباب أحيانا.

وستتركز معظم الأمطار خلال فجر وصباح يوم الثلاثاء. لتستقر الأجواء وترتفع درجات الحرارة يوم الأربعاء. إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.