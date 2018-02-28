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حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 06:47

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يفيد الراصد الجوي أن درجات الحرارة ترتفع، اليوم الأربعاء، إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

من عرب 48

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