حالة الطقس: صاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، صافيا حتى غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 17 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 8، صفد 16 – 7، طبرية 24 – 10، الناصرة 17 – 10، حيفا 21 – 12، يافا 22 – 11، القدس المحتلة 18 – 10، عسقلان 20 – 11، عين جدي (البحر الميت) 27 – 18، بئر السبع 23 – 10، أم رشرش (إيلات) 29 – 16.

إلى ذلك، من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة الارتفاع يوم الجمعة، وتكون أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم، وتكون الرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويوم السبت، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بقليل، ويكون الجو صافيا حتى غائما جزئيا، والرياح ما بين خفيفة حتى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صافيا، ولطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا.