حالة الطقس: صاف وارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، صافيا حتى غائما جزئيا. ومن المتوقع أيضا أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 12، صفد 18 – 11، طبرية 25 – 12، الناصرة 20 – 12، حيفا 22 – 13، يافا 22 – 13، القدس المحتلة 20 – 13، عسقلان 21 – 13، عين جدي (البحر الميت) 26 – 19، بئر السبع 24 – 12، أم رشرش (إيلات) 29 – 17).

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صافيا، ولطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا.