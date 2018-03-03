من المُتوقّع أن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الجو غدا الأحد، غائما جزئيا ومغبرا أحيانا مع ظهور الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، فيما تكون الرياح معتدلة السرعة.

كما ويكون الجو يوم الاثنين، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة، مثيرة للغبار.