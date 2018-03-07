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حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 06:50

حالة الطقس: غائم جزئيا وتقلبات على درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يفيد الراصد الجوي أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع خلال أيام الأسبوع، بحيث تبقى أعلى من معدلها بقليل بمثل هذه الفترة من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا بالنهار ومائلا للبرودة في الليل.

اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أيضا يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق نهارا، وخلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردا نسبيا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم السبت، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفا في باقي المناطق نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

من عرب 48

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