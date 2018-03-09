حالة الطقس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، ربيعيا وغائما جزئيا، مع انخفاض في درجات الحرارة لتكون ضمن معدلها السنوي لهذا الموسم.

كما من المتوقع أن تهرب رياح نشطة في المناطق الجبلية وشمالي البلاد، ويتوقع أن تتساقط زخات خفيفة.

وفي البحر المتوسط تهرب رياح جنوبية غربية حتى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كيلومترا في الساعة. ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 إلى 180 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 10، صفد 13 – 8، طبرية 22 – 11، الناصرة 17 – 9، حيفا 19 – 13، يافا 20 – 13، القدس المحتلة 16 – 10، عسقلان 19 – 12، عين جدي (البحر الميت) 29 – 17، بئر السبع 21 – 8، أم رشرش (إيلات) 31 – 15.

ومن المتوقع أن يكون الجو، يوم غد السبت، غائما جزئيا ودرجات حرارة ربيعية، ومن المحتمل أن تتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار، وخاصة شمالي البلاد.

أما يوم الأحد، فمن المتوقع أن يحصل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية، ويكون الجو صافيا أو غائما جزئيا.

ويوم الإثنين، يتوقع أن يحصل ارتفاع طفيف على دجرات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة.