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حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 07:48

حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، غائما جزئيا، ولا يحصل تغيير يذكر على درجات الحرارة. كما يتوقع أن تتساقط زخات خفيفة من الأمطار المحلية.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة، فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 17 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 10، صفد 14 – 8، طبرية 22 – 12، الناصرة 17 – 10، حيفا 19 -11، يافا 20 – 11، القدس المحتلة 15 – 8، عسقلان 19 – 11، عين جدي (البحر الميت) 25 – 17، بئر السبع 21 – 9، أم رشرش (إيلات) 28 – 15.

أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يحصل ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية، ويكون الجو صافيا أو غائما جزئيا.

ويوم الإثنين، يتوقع أن يحصل ارتفاع طفيف على دجرات الحرارة، وانخفاض في نسبة الرطوبة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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