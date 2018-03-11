حالة الطقس: غائم جزئيا دون تغيير يذكر في درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، يوم غد الإثنين، غالبًا صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والثلاثاء، يكون الطقس غالبًا صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ، الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ولطيفًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، يوم الخميس المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة على بعض المناطق الشمالية من البلاد خلال ساعات الليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس، يوم الجمعة القادم، غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.