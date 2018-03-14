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حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 06:50

حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض على درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يطرأ، اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، في يوم السبت، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة

من عرب 48

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