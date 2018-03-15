حالة الطقس: غائم ودرجات الحرارة ضمن المعدل السنوي

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما، وتكون الغيوم مرتفعة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتكون ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم. ومن المحتمل أن تتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار.

وخلال ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا.

أما يوم غد، الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم، ويحتمل أن تتساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار، وخاصة شمالي البلاد.

ويتوقع السبت أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بينما يكون الطقس غائما جزئيا يوم الأحد، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس جافا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 17 – 9، الخالصة (كريات شمونه) 21 – 12، صفد 15 – 8، طبرية 23 – 13، الناصرة 17 – 10، حيفا 19 – 12، يافا 19 – 12، القدس المحتلة 16 – 9، عسقلان 19 – 12، عين جدي (البحر الميت) 28 – 18، بئر السبع 22 – 9، أم رشرش (إيلات) 30 – 17.