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حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 07:49

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا، ويحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة، خاصة في شمالي ومركز البلاد. كما يتوقع أن تهب رياح نشطة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 16 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 20 – 9، صفد 14 – 7، طبرية 22 – 11، الناصرة 17 – 9، حيفا 19 – 10، يافا 20 – 11، القدس المحتلة 16 – 7، عسقلان 20 – 11، عين جدي (البحر الميت) 28 – 17، بئر السبع 21 – 8، أم رشرش (إيلات) 27 – 14.

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا، يوم غد السبت، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما يوم الأحد فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا وجافا أكثر من المعتاد في مثل هذا الموسم.

وفي شمالي البلاد والمناطق الجلبية يتوقع أن تهب رياح شرقية نشطة بسرعة قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.

ويوم الإثنين يبقى الجو حارا وجافا نسبيا، وتتراجع سرعة الرياح.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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