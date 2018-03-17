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حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 07:51

حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، السبت، لطيفا وصافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. كما يتوقع أن يحصل انخفاض في نسبة الرطوبة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 19 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 13، صفد 16 – 11، كبرية 24 – 13، الناصرة 19 – 12، حيفا 20 – 12، يافا 20 – 12، القدس المحتلة 18 – 12، عسقلان 20 – 12، عين جدي (البحر الميت) 26 – 19، بئر السبع 24 – 11، أم رشرش (إيلات) 29 – 18.

أما يوم الأحد فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا وجافا أكثر من المعتاد في مثل هذا الموسم.

وفي شمالي البلاد والمناطق الجلبية يتوقع أن تهب رياح شرقية نشطة بسرعة قد تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.

ويوم الإثنين يبقى الجو حارا وجافا نسبيا، وتتراجع سرعة الرياح.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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