حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع في درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس، اليوم الأحد غائمًا جزئيًا، وربيعيًا دافئًا في المناطق الجبلية، ومائلًا للحرارة إلى حار نسبيًا في باقي المناطق نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ، يوم غد، الإثنين، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ومغبرًا أحيانًا، ودافئًا بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، بعد غد، الثلاثاء، غالبًا صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ، الأربعاء المقبل، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، وربيعًا معتدلًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ومع نهاية الأسبوع، يطرأ، الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 13 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينيًا حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والجمعة المقبل، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 16 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينيًا مغبرًا، وحارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.