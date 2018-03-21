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حالة الطقس: أجواء خماسينية حارة والحرارة فوق الـ30

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 06:59

حالة الطقس: أجواء خماسينية حارة والحرارة فوق الـ30
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر المنطقة بأجواء خماسينية يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، بحيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتصل فوق معدلاتها بأكثر من 16 درجة مئوية.

وتشير الخرائط الجوية إلى تحرك منخفض جوي خماسيني نحو البلاد يوم الخميس، بحيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح فوق معدلاتها لمثل هذه الفترة من العام بحدود 13 درجة مئوية، وتسود تدريجيا أجواء خماسينية حارة نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتندفع لاحقا كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية.

اليوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، وربيعا معتدلا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 12 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينيا حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 16 درجة مئوية، ويكون الطقس خماسينيا مغبرا، وحارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يوم السبت يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أجواء خماسينية

من عرب 48

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