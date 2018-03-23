حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

من المتوقع أن تصل موجة الحر أوجها، اليوم الجمعة، في كافة مناطق البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ بالتراجع تدريجيا.

وفي ساعات الليل، يتوقع أن تشتد سرعة الرياح، كما يتوقع أن تهب عواصف رملية جنوبي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 -17، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 17، صفد 26 – 15، طبرية 34 – 20، الناصرة 29 – 18، حيفا 33 – 17، يافا 36 – 18، القدس المحتلة 30 – 16، عسقلان 33 – 18، عين جدي (البحر الميت) 34 – 27، بئر السبع 37 – 16، أم رشرش 37 – 25.

إلى ذلك، من المتوقع أن تصل يصل البلاد، صباح السبت، موجة هوائية باردة، وترتفع معها نسبة الرطوبة. ويتوقع أن تهب رياح نشطة بسرعة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما تهب عواصف رملية في الجنوب، ويحتمل تساقط أمطار محلية في شمالي البلاد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويتوقع أن يكون الجو، الأحد، غائما جزئيا حتى لطيفا.