حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا، وطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ، يوم غد الإثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبًا صافٍ، ودافئًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب الأرصاد، يكون الطقس، بعد غد الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ودافئًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًا في باقي المناطق نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة.

والأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 14 درجة مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وحارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الخميس تزداد فرص تساقط الأمطار، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

في حين، يكون الطقس، يوم الخميس المقبل، غائمًا، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، مع تساقط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا، على فترات، فوق معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

يطرأ، الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا ليلًا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.