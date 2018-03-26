تقلبات جوية بدرجات الحرارة وعودة الشتاء ليل الخميس

تتأثر البلاد خلال أيام الأسبوع ة بتقلبات جوية كبيرة فيما يتعلق بدرجات الحرارة وتغير الفصول خلال فترة قصيرة، حيث سنعيش أجواء الربيع والخريف والشتاء والصيف خلال فترة قصيرة.

في يومي الإثنين والثلاثاء من المتوقع ان يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح على من معدلاتها السنوية العامة بحدود 8 إلى 10 درجات مئوية، ويسود جو صيفي عادي وتصبح الأجواء حارة نسبياً يوم الثلاثاء تحديدا، بحيث تصل العظمى في القدس الى أكثر من 28 مئوية نهارا.

ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد البلاد عودة للأجواء الغائمة والمتقلبة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 14 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق.

وتكون الفرصة مهيأ لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل كبير في ساعات الليل وتسقط الأمطار في معظم المناطق.

وفي يوم الخميس والجمعة من المتوقع ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ليتصبح الحرارة دون المعدل السنوي بحدود 3-5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، ويسود جو بارد نهاراً وبارد بشكل لافت في ساعات الليل.