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حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

تاريخ النشر: 27/03/2018 - 07:07

حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلها
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اليوم الثلاثاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة غلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأربعاء من المتوقع أن تشهد البلاد عودة للأجواء الغائمة والمتقلبة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 14 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق.

وتكون الفرصة مهيأ لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل كبير في ساعات الليل وتسقط الأمطار في معظم المناطق.

وفي يوم الخميس والجمعة من المتوقع ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ليتصبح الحرارة دون المعدل السنوي بحدود 3-5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، ويسود جو بارد نهاراً وبارد بشكل لافت في ساعات الليل.

ملف خاص | يوم الأرض

#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#غائم
#صاف
#حار

من عرب 48

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