  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 07:15

حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يفيد الراصد الجوي، أن البلاد تشهد، اليوم الأربعاء، عودة للأجواء الغائمة والمتقلبة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 14 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق.

وتكون الفرصة مهيأ لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل كبير في ساعات الليل وتسقط الأمطار في معظم المناطق.

وفي يوم الخميس والجمعة من المتوقع ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ليتصبح الحرارة دون المعدل السنوي بحدود 3-5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، ويسود جو بارد نهاراً وبارد بشكل لافت في ساعات الليل.

أما يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلتاها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، وربيعيا دافئا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس
#طقس فاسطين
#درجات الحرارة
#أمطار

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العليا: تشغيل شركات الجباية بالسلطات المحلية غير قانوني
العليا: تشغيل شركات الجباية بالسلطات المحلية غير قانوني

2018-03-28

طلاب المدارس يخرجون لعطلة الربيع اليوم
طلاب المدارس يخرجون لعطلة الربيع اليوم

2018-03-28

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟
كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

2018-03-27

الأكثر قراءة

إنّهم يغنّون في جنازة!

إنّهم يغنّون في جنازة!

2018-03-27
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين "تسللوا" من غزة

2018-03-27
نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

2018-03-27
رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

2018-03-27
خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

2018-03-27