حالة الطقس: أجواء غائمة ومتقلبة وتساقط زخات من الأمطار

يفيد الراصد الجوي، أن البلاد تشهد، اليوم الأربعاء، عودة للأجواء الغائمة والمتقلبة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 14 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وحارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق.

وتكون الفرصة مهيأ لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة بشكل كبير في ساعات الليل وتسقط الأمطار في معظم المناطق.

وفي يوم الخميس والجمعة من المتوقع ان توالي درجات الحرارة انخفاضها ليتصبح الحرارة دون المعدل السنوي بحدود 3-5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة سانحة لزخات من الأمطار في مناطق واسعة من البلاد، ويسود جو بارد نهاراً وبارد بشكل لافت في ساعات الليل.

أما يوم السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح أعلى من معدلتاها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا، وربيعيا دافئا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.