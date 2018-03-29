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حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 07:06

حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويتوقع أن تهب رياح نشطة، كما يتوقع أن تهب عواصف رملية في جنوبي البلاد.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أنه يحتمل أن تهطل أمطار محلية في شمالي البلاد، وتمتد حتى مناطق المركز بحلول المساء.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 8، الخالصة (كريات شمونه) 19 – 12، صفد 14 – 8، طبرية 23 – 12، الناصرة 17 – 15، يافا 20 – 16، القدس المحتلة 16 – 9، عسقلان 20 – 15، عين جدي (البحر الميت) 29 – 19، بئر السبع 23 – 12، أم رشرش (إيلات) 28 – 15.

ومن المتوقع أن يستمر هطول أمطار متقطعة، يوم غد الجمعة، في ساعات الصباح في شمالي البلاد والمركز. ويتوقع أن تتوقف الأمطار في ساعات المساء، ويكون الجو باردا، حيث يتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي.

أما البحر المتوسط فيتوقع أن يكون مائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين حتى ثلاثة أمتار ونصف المتر.

أما نهار السبت فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ويوم الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس

من عرب 48

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