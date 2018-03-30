حالة الطقس: أمطار محلية تتوقف تدريجيا بعد الظهر

من المحتمل أن تتساقط، صباح اليوم الجمعة، أمطار محلية في شمالي البلاد والمركز، ويتوقع أن تهب رياح نشطة.

وفي ساعات ظهر اليوم، يتوقع أن يتوقف المطر تدريجيا، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة، فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 10، الخالصة (كريات شمونه) 18 – 12، صفد 12 – 9، طبرية 20 – 12، الناصرة 16 – 10، حيفا 19 – 14، يافا 20 – 15، القدس 12 – 9، عسقلان 20 – 15، عين جدي (البحر الميت) 27 – 18، بئر السبع 20 – 10، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس يوم غد، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا. كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.