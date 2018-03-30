  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أمطار محلية تتوقف تدريجيا بعد الظهر

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 07:32

حالة الطقس: أمطار محلية تتوقف تدريجيا بعد الظهر
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المحتمل أن تتساقط، صباح اليوم الجمعة، أمطار محلية في شمالي البلاد والمركز، ويتوقع أن تهب رياح نشطة.

وفي ساعات ظهر اليوم، يتوقع أن يتوقف المطر تدريجيا، وتكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة، فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 10، الخالصة (كريات شمونه) 18 – 12، صفد 12 – 9، طبرية 20 – 12، الناصرة 16 – 10، حيفا 19 – 14، يافا 20 – 15، القدس 12 – 9، عسقلان 20 – 15، عين جدي (البحر الميت) 27 – 18، بئر السبع 20 – 10، أم رشرش (إيلات) 24 – 13.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس يوم غد، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا. كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

ويوم الأحد يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد
الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

2018-03-30

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة
أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

2018-03-30

طمرة: مصرع الشاب باسم فتحي شاهين بصعقة كهربائية
طمرة: مصرع الشاب باسم فتحي شاهين بصعقة كهربائية

2018-03-29

الأكثر قراءة

حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

2018-03-29
مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

2018-03-29
وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

2018-03-29
ردا على

ردا على "أروما": لافتات بالعربية "ممكن قهوة؟"

2018-03-29
بعد قبول استئناف النيابة: رفض إحالة الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي

بعد قبول استئناف النيابة: رفض إحالة الشيخ رائد صلاح للحبس المنزلي

2018-03-29