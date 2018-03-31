حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف وارتفاع على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما جزئيا حتى صاف، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 19 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 13، صفد 16 – 11، طبرية 24 – 13، الناصرة 19 – 12، حيفا 21 – 13، يافا 21 – 13، القدس المحتلة 18 – 12، عسقلان 21 – 13، عين جدي (البحر الميت) 27 – 19، بئر السبع 24 – 10، أم رشرش (إيلات) 29 – 17.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ يوم غد، الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.