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حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف وارتفاع على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 08:24

حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف وارتفاع على درجات الحرارة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما جزئيا حتى صاف، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 19 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 13، صفد 16 – 11، طبرية 24 – 13، الناصرة 19 – 12، حيفا 21 – 13، يافا 21 – 13، القدس المحتلة 18 – 12، عسقلان 21 – 13، عين جدي (البحر الميت) 27 – 19، بئر السبع 24 – 10، أم رشرش (إيلات) 29 – 17.

إلى ذلك، من المتوقع أن يطرأ يوم غد، الأحد، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس

من عرب 48

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