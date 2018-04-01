حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ودافئة نسبيًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الإثنين، صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين، يكون الجو، يوم الأربعاء المقبل، صافيًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.