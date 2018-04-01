  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 07:01

حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية بوجه عام ودافئة نسبيًا، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الإثنين، صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين، يكون الجو، يوم الأربعاء المقبل، صافيًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ملف خاص | يوم الأرض

#دائرة الأرصاد الجوية
#حالة الطقس
#أجواء فلسطين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: إصابات بإطلاق نار اتجاه مطعم
الناصرة: إصابات بإطلاق نار اتجاه مطعم

2018-03-31

حيفا تتظاهر نصرة لغزة
حيفا تتظاهر نصرة لغزة

2018-03-31

الطيرة: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار
الطيرة: إصابة شاب بجريمة إطلاق نار

2018-03-31

الأكثر قراءة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

الطيبة: مقتل شاب بعد إصابته بـ 20 رصاصة

2018-03-31
عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

عبلين: مصرع أحمد قط متأثرا بجروحه الخطيرة

2018-03-31
نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق

نتنياهو يشيد بمرتكبي المجزرة في غزة وليبرمان يرفض التحقيق

2018-03-31
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

سقوط طائرة تجسس إسرائيلية جنوبي لبنان

2018-03-31
مندوب إسرائيل يهاجم جلسة مجلس الأمن ويزعم أنها

مندوب إسرائيل يهاجم جلسة مجلس الأمن ويزعم أنها "لبث الأكاذيب"

2018-03-31