حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

يتوقع الراصد الجوي، أن تستقر الأجواء مع ارتفاع على درجات الحرارة، لتكون الاجواء ربيعية مستقرة، اليوم الإثنين، على أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وربيعيا لطيفا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا دافئا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.