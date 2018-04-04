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حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 07:11

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وربيعيا دافئا نهارا، ومائلا للبرودة ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ودافئا في المناطق الجبلية نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين

من عرب 48

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