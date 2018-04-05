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حالة الطقس: يكون صافيا مع ارتفاع في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 07:16

حالة الطقس: يكون صافيا مع ارتفاع في درجات الحرارة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، ما بين صاف حتى غائم جزئيا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي في هذا الموسم في كافة أنحاء البلاد. ويحتمل سقوط أمطار محلية في منطقة الجنوب، كما يخشى من حدوث فيضانات.

وفي البحر المتوسط يتوقع أن تهب رياح شمالية شرقية حتى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كليومترا في الساعة. ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 إلى 180 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 14، الخالصة (كريات شمونه) 30 – 16، صفد 24 – 15، طبرية 32 – 15، الناصرة 27 – 14، يافا 27 – 14، القدس المحتلة 26 – 15، عسقلان 24 – 15، عين جدي (البحر الميت) 33 – 22، بئر السبع 31 – 14، أم رشرش (إيلات) 33 – 21.

ومن المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد الجمعة، صافيا حتى غائما جزئيا، ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في السهل الساحلي المركزي والجنوبي. ومع ذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم.

ويوم السبت يتوقع أن يبقى الجو صافيا حتى غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي. ويحتمل سقوط أمطار محلية وخاصة شرقي البلاد.

ويوم الأحد يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس

من عرب 48

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