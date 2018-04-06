حالة الطقس: أجواء ربيعية دافئة نهارًا وباردة ليلًا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غالبًا صافٍ، وربيعيًا دافئًا نهارًا، ومائلًا للبرودة ليلًا، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويكون الطقس، يوم غد السبت، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وربيعيًا دافئًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلًا. ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبعد غد، الأحد، يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، وربيعيًا لطيفًا نهارًا، وباردًا ليلًا. ويحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والإثنين المقبل، يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس، الثلاثاء المقبل، غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلًا للبرودة نهارًا، وباردًا ليلًا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.