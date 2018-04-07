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حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف وزخات خفيفة محلية محتملة

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 08:04

حالة الطقس: غائم جزئيا حتى صاف وزخات خفيفة محلية محتملة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما جزئيا، وتبقى درجات الحرارة كما هي بدون أي تغيير يذكر، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة في شرقي وجنوبي البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 13؛ الخالصة (كريات شمونه) 32 – 15؛ صفد 25 – 12؛ طبرية 34 – 16؛ الناصرة 27 – 14؛ حيفا 23 – 15؛ يافا 24 – 15؛ القدس المحتلة 26 – 13؛ عسقلان 22 – 15؛ عين جدي (البحر الميت) 34 – 22؛ بئر السبع 30 – 14؛ أم رشرش (إيلات) 34 – 20.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد الأحد، غائما جزئيا حتى صافيا، ويحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق، كما يتوقع أن يطرأ انفخاض على درجات الحرارة.

ويوم الإثنين يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون دون المعدل السنوي، ويحتمل سقوط زخات خفيفة من الأمطار.

ملف خاص | يوم الأرض

#حالة الطقس

من عرب 48

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