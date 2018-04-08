حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وفرص لأمطار محلية

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا، وتكون فرصة ضعيفة خاصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

بينما يكون الجو هذه الليلة غائمًا جزئيًا وباردًا خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو، يوم غد الإثنين، غائمًا جزئيًا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .