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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

تاريخ النشر: 08/06/2018 - 07:15

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي
أسوار عكا
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، حارا، وخاصة في المناطق الجلية والداخلية من البلاد، تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 38 – 22، صفد 32 – 19، طبرية 39 – 23، الناصرة 33 – 21، حيفا 29 – 23، يافا 30 – 23، القدس المحتلة 33 – 19، عسقلان 29 – 23، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 35 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 – 27.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


#حالة الطقس

من عرب 48

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