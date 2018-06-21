حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن المعدل السنوي

من المتوقع أن يكون الجو اليوم، الخميس، غائما جزئيا، بينما تكون درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون، اليوم، حارا ولطيفا نسبيا لهذا الموسم، بينما تكون الرياح ما بين غربية وحتى شمالية غربية، وبسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة، بينما يكون البحر المتوسط ما بين هادئ وحتى مائج، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 40 إلى 90 سنتمترا.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 20، طبرية 35 – 23، الناصرة 28 – 23، حيفا 28 – 23، يافا 29 – 23، القدس المحتلة 29 – 18، عسقلان 29 – 22، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 33 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 28.

أما نهار غد، الجمعة، فيتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وهبوط في نسبة الرطوبة، ويكون البحر المتوسط ما بين هادئ وحتى مائج، ولا يتجاوز ارتفاع الأمواج المتر الواحد.

أما السبت، فيتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم، ويكون البحر مائجا، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 120 سنتمترا.

ويتوقع أن يكون الجو، الأحد، غائما جزئيا حتى صافيا، بينما تكون درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.