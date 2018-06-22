حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، كما يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ولكنها تبقى ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 20، صفد 26 – 17، طبرية 35 – 22، الناصرة 29 – 19، حيفا 28 – 24، يافا 30 – 24، القدس المحتلة 31 – 17، عسقلان 30 – 22، عين جدي (البحر الميت) 39 – 29، بئر السبع 36 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 – 28.

أما السبت، فيتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم، ويكون البحر مائجا، ويتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 120 سنتمترا.

ويتوقع أن يكون الجو، الأحد، غائما جزئيا حتى صافيا، بينما تكون درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.