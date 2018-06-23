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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 23/06/2018 - 07:44

حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الجو اليوم، السبت، غائما جزئيا حتى صافيا. كما يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، وتكون ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 20، صفد 26 – 17، طبرية 36 – 23، الناصرة 29 – 20، حيفا 29 – 23، يافا 29 – 23، القدس المحتلة 28 – 18، عسقلان 28 0 23، عين جدي (البحر الميت) 39 – 28، بئر السبع 34 – 20، أم رشرش (إيلات) 41 – 26.

إلى ذلك، يتوقع أن يكون البحر المتوسط مائجا، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 120 سنتمترا.

كما من المتوقع أن يكون الجو، الأحد، غائما جزئيا حتى صافيا، بينما تكون درجات الحرارة ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

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