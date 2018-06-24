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حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن معدلها السنوي

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 06:42

حالة الطقس: غائم جزئيا ودرجات الحرارة ضمن معدلها السنوي
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

من المتوقع أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى صافية وباردة نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما من المتوقع أن يكون الجو، يوم غد، الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أم الثلاثاء، يكون الجو صافيًا وحارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل، يكون الجو صافيًا وحارًا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة المطقس
#الأرصاد الجوية
#جو فلسطين

من عرب 48

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