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حالة الطقس: بدء ارتفاع درجات الحرارة تمهيدا لأسبوع حارّ

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 06:48

حالة الطقس: بدء ارتفاع درجات الحرارة تمهيدا لأسبوع حارّ
عكا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يطرأ، اليوم الإثنين، ارتفاعٌ طفيفٌ على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في المناطق الجبلية، وحارًا نسبيًّا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم غدٍ، الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الأربعاء المقبل، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس
#طقس فلسطين

من عرب 48

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