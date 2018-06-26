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حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 07:00

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يفيد الراصد الجوي أنه يطرأ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما تواصل درجات الحرارة الانخفاض يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا عادياً في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس
#درجات الحرارة
#طقس فلسطين

من عرب 48

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