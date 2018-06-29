حالة الطقس: غائم جزئيا وانخفاض في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الجو اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، كما يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدل السنوي لهذا الموسم، ويحتمل تساقط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح في المناطق الشمالية والساحلية.

ويكون البحر المتوسط مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 80 إلى 180 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 28 – 19، الخالصة (كريات شمونه) 31 – 21، صفد 25 – 17، طبرية 33 - 23، الناصرة 27 – 19، حيفا 28 – 14، يافا 28 – 24، القدس المحتلة 26 – 17، عسقلان 28 – 24، عين جدي (البحر الميت) 36 – 28، بئر السبع 31 – 19، أم رشرش (إيلات) 38 – 26.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة السبت.

أما الأحد فيتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون ضمن المعدل السنوي.