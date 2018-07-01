حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الأحد، صيفيًا عاديًا وصافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الإثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، فيكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.