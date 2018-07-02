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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 07:08

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
شبّان يقفزون للشاطئ في عكا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

يطرأ، اليوم، الإثنين، ارتفاعٌ طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حارّ في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حارّ في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حارّ في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس
#طقس فلسطين

من عرب 48

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