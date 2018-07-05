حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والساحلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 38 – 23، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 24، الناصرة 33 – 20، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 20، عسقلان 29 – 25، عين جدي (البحر الميت) 41 – 30، بئر السبع 35 – 23، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، بيد أن درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويتوقع أن يكون الطقس يومي السبت والأحد غائما جزئيا حتى صافيا، ولا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة.