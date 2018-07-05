  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 07:11

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والساحلية من البلاد.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 38 – 23، صفد 31 – 21، طبرية 39 – 24، الناصرة 33 – 20، حيفا 31 – 25، يافا 31 – 25، القدس المحتلة 32 – 20، عسقلان 29 – 25، عين جدي (البحر الميت) 41 – 30، بئر السبع 35 – 23، أم رشرش (إيلات) 41 – 28.

إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الطقس، يوم غد الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، بيد أن درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويتوقع أن يكون الطقس يومي السبت والأحد غائما جزئيا حتى صافيا، ولا يتوقع أن يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة
6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة

2018-07-05

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد
هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

2018-07-04

الحقيقة الأرثوذكسية: انكشاف صفقة بيع أملاك الكنيسة في اللد
الحقيقة الأرثوذكسية: انكشاف صفقة بيع أملاك الكنيسة في اللد

2018-07-04

الأكثر قراءة

الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

2018-07-04
هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

2018-07-04
تظاهرة لفلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار من حيفا إلى غزة

تظاهرة لفلسطينيات نحو العودة وكسر الحصار من حيفا إلى غزة

2018-07-04
استطلاع: 43% من العلمانيين الإسرائيليين ليسوا معنيين بهجرة اليهود الأميركيين

استطلاع: 43% من العلمانيين الإسرائيليين ليسوا معنيين بهجرة اليهود الأميركيين

2018-07-04
مقتل عامل طعنا خلال شجار في بئر السبع

مقتل عامل طعنا خلال شجار في بئر السبع

2018-07-04